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В Брянской области при обстреле пострадал мирный житель

Богомаз: житель села Сушаны ранен при обстреле со стороны ВСУ

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Andriy Andriyenko/AP

Житель села Сушаны Климовского района Брянской области был ранен при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Мирный житель получил осколочное ранение. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь», — добавил Богомаз.

Кроме того, в населенном пункте предварительно повреждены шесть домовладений, также нарушено энергоснабжение.

Богомаз уточнил, что на месте работают специалисты оперативных и экстренных служб.

До этого глава администрации Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа.

Так, в селе Новая Таволжанка в результате обстрела выбиты окна и повреждена кровля частного дома. Также была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света временно остались жители сел Шамино и Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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