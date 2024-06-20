Линии электропередачи повреждены в Киевской области

Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

«Все последствия атаки оперативно ликвидируются. Профильные службы продолжают свою работу», — говорится в пресс-релизе.

Утром 20 июня национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Незадолго до этого украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях на одной из теплоэлектростанций. В каком регионе это произошло, не указывалось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина импортировала рекордное количество электроэнергии.