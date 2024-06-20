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На территории нефтебазы в Тамбовской области произошел пожар

Егоров: на территории нефтебазы в Тамбовской области произошел пожар из-за БПЛА

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МЧС России/РИА Новости

Рано утром 20 июня на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошел хлопок и  возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

По его словам, к ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

Кроме того, в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки дрона, он разорвался в воздухе. Никто не пострадал. В Тамбовской области предприняты все  меры для обеспечения безопасности, добавил Егоров.

Также сообщалось, что в ночь на 20 июня на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки беспилотника произошел пожар. Инцидент произошел в поселке городского типа Энем. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров

Ранее Украина создала новый беспилотник.

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