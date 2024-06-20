Первый выход в море крейсера «Адмирал Нахимов» состоится в ноябре 2024 года

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил, что проходящий глубокую модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в ноябре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пучкова, генеральный график ремонта крейсера определяет порядок и сроки проведения испытаний. После того, как в ноябре этого года завершится весь комплекс швартовных испытаний, корабль впервые выйдет в море. Сейчас все работы на крейсере выполняются с соблюдением сроков генерального графика.

Пучков отметил, что в соответствии с техническим проектом устаревшие системы и комплексы «Адмирала Нахимова» будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, соответствующие по своим характеристикам облику корабля четвертого поколения.

До этого сообщалось, что российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением большой дальности «Адмирал Головко» будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Ранее были названы сроки возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» в состав ВМФ.