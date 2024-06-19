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Стали известны последствия атаки ВСУ на один из округов Белгородской области

Гладков: двое жителей Грайворона пострадали при атаке ВСУ

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Depositphotos

Украинские военные обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области, в результате чего ранения получили двое мирных граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной администрации Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что оба пострадавших — жители города Грайворон. У одного из мужчин были диагностированы осколочные ранения спины, грудной клетки и ног. Второй мужчина получил осколочные ранения спины и рук.

«Медики Грайворонской ЦРБ (центральной районной больницы. — «Газета.Ru») оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил Гладков.

Он добавил, что также после атаки в городе Грайворон были зафиксированы повреждения в шести частных домовладениях. Вместе с этим урон нанесен четырем легковым автомобилям и одной пассажирской «Газели».

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов нанесли удары по населенным пунктам Безымено и Новостроевка-Первая. Здесь повреждения получили один легковой автомобиль и административное здание, а также сгорело одно частное домовладение.

В данный момент на местах работают сотрудники оперативных служб.

19 июня мэрия Белгорода предупредила жителей Грайворонского городского округа об обстреле со стороны ВСУ. Тогда же представители властей рекомендовали гражданам спуститься в подвалы.

Ранее в городе Шебекино при атаке со стороны украинских войск пострадали двое человек.

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Обстрелы Белгородской области
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