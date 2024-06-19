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В Белгороде объявили ракетную опасность

МЧС сообщило о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино

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РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает МЧС Белгородской области в своем Telegram-канале.

Аналогичное предупреждение действует также в Шебекинском городском округе и самом городе Шебекино. Жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

19 июня ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате прямых попаданий снарядов полностью уничтожено огнем одно частное домовладение и разрушен гараж, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого два комбайна и «КамАЗ» в районе села Головчино в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью FPV-дронов. Взрыв повредил стекла трех машин, у одного комбайна был посечен радиатор, у второго — кабина.

А в мае дрон ВСУ атаковал трактор в Белгородской области. Инцидент произошел в районе села Леоновка Валуйского городского округа, по транспортному средству ударил дрон-камикадзе.

Ранее ударные дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области.

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