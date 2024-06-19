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В Польше предложили заминировать границу с Россией

Экс-глава МО Польши Блащак призвал заминировать границу с Россией

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Depositphotos

Экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Российской Федерацией. Его слова передает ТАСС.

«В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», — заявил Блащак.

12 июня российские военнослужащие заметили на островах, расположенных в пойме Днепра, наемников из Польши и Грузии.

31 мая бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидтрассказал, что Польша обязалась перед Соединенными Штатами участвовать в войне против РФ в случае необходимости.

28 мая польский генерал Томаш Древняк сказал, что Польша не имеет возможности сбивать российские ракеты и не хочет воевать с ядерной державой, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Польша обвинила Россию в сбое трансляции матчей Евро-2024.

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