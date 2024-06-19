Эксперт назвал пустым звуком заявления Эстонии об отправке войск НАТО на Украину

Военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал заявление посла Эстонии на Украине Аннели Кольк о том, что Таллин готов обсудить возможность отправки своих войск в помощь Киеву. По мнению эксперта, подобные высказывания не стоит воспринимать всерьез.

«Они постоянно такие вещи заявляют, уже на протяжении всех последних двух лет. Любой военный контингент, который будет отправлен в зону СВО, означает, что это государство объявляет России войну со всеми вытекающими последствиями. Они постоянно заявляют об этом, но ничего в этом направлении не делают», — сказал Живов.

Он добавил, что воинственными заявлениями страны Балтии пытаются раскачать общую ситуацию.

19 июня Кольк заявила, что вопрос отправки военного контингента на Украину не является красной линией для Эстонии.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Париже на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщила, что страна солидарна с Францией относительно помощи Украине. Она подчеркнула, что у Эстонии для этого есть необходимые ресурсы, экономическая мощь и знания. По ее словам, Таллин и Париж понимают, что на данный момент самым важным стратегическим приоритетом Европы должно стать повышение обороноспособности.

Ранее в Эстонии заявили, что Запад перестал бояться эскалации конфликта на Украине.