В центральной части Украины повредили энергетический объект

На объекте энергетической инфраструктуры на Украине нашли повреждения. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

По данным ведомства, объект находится в одном из центральных регионов страны. Но более точной информации не привели.

Минэнерго также сообщило о повреждении ЛЭП и электрооборудования во Львовской области, где ночью фиксировали серию взрывов.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска в ночь на среду нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова.

По словам координатора, в 3:20 мск в пригороде Львова прозвучал первый взрыв со стороны северной окраины Львова. В 3:30 мск произошел еще один очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам собеседника агентства, в здании располагались военные, а также был небольшой склад со снарядами.

Ранее российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области.