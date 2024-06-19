Над Курской областью сработала система ПВО

В небе над Курской областью работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — предупредил чиновник.

Некоторое время назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили ряд воздушных объектов ВСУ на подлете к Белгороду на фоне сигнала ракетной опасности. В результате атаки повреждения получила кровля частного дома и гаража, а в селе Новая Нелидовка в Белгородском районе обломок объекта пробил крышу частного дома.

19 июня в Белгороде трижды объявляли ракетную опасность. Граждан просили спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.