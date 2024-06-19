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ВСУ обстреляли город и село в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска обстреляли город Каменка-Днепровская и окраину села Знаменка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Прошу жителей указанных населенных пунктов сохранять спокойствие, не выходить на улицу, над городом работает ПВО», — написал Балицкий.

До этого глава региона сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новофедоровка в Запорожской области. В момент обстрела пострадал мирный житель — мужчина 1957 года рождения. Его отвезли в больницу с осколочными ранениями.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Благовещенка в Каменско-Днепровском округе Запорожской области.

13 июня ВСУ обстреляли село Благовещенка в Каменско-Днепровском округе Запорожской области.

19 июня в Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник ВСУ.

До этого беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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