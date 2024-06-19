Заседание по продлению ареста фигуранту дела замглавы Минобороны перенесли

Басманный суд Москвы перенес на 21 июня рассмотрение вопроса о продлении ареста совладельцу «Олимпситистроя» Александру Фомину, обвиняемому по делу о даче взяток заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Заседание начнется в 13:30. Причину переноса в суде не пояснили.

Рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении Иванова назначено на 20 июня, дело третьего фигуранта дела Сергея Бородина суд рассмотрит 21 июня.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, суд на следующий день отправил его в московское СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Иванова обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сам он отрицает вину. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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