Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заседание по продлению ареста фигуранту дела замглавы Минобороны перенесли

Заседание по продлению ареста фигуранту дела Тимура Иванова перенесли на 21 июня

close
100%
Moscow City Court's Press Office/Reuters

Басманный суд Москвы перенес на 21 июня рассмотрение вопроса о продлении ареста совладельцу «Олимпситистроя» Александру Фомину, обвиняемому по делу о даче взяток заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Заседание начнется в 13:30. Причину переноса в суде не пояснили.

Рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении Иванова назначено на 20 июня, дело третьего фигуранта дела Сергея Бородина суд рассмотрит 21 июня.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, суд на следующий день отправил его в московское СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Иванова обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сам он отрицает вину. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили, зачем замминистра обороны Иванов потратил 6 млн рублей на госномера.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами