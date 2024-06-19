В МИД РФ рассказали об обсуждении с партнерами размещения дальнобойного оружия

Российские власти ведут дискуссии с партнерами на тему размещения дальнобойного оружия. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Говоря о возможном размещении российского арсенала в других странах, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Азии и Латинской Америке есть партнеры, с которыми обсуждение вопросов безопасности «отрабатывается предметно».

«И в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что эта тематика такого рода «с целым рядом наших партнеров» присутствует и в этом нет ничего нового.

До этого Россия увидела угрозу в словах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ядерных силах Запада. Рябков обратил внимание, что НАТО продолжает вести все более агрессивный и провокационный курс на российском направлении.

Ранее Рябков оценил состояние отношений России и США.