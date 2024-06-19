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Над территорией Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

МО РФ: в Белгородской области сбили украинский беспилотник

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, беспилотник самолетного типа увидели в небе над регионом в 11:40 мск. Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ, пояснили в Минобороны.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что утром в среду, 19 июня, украинский дрон протаранил одну из квартир в многоэтажке в Новой Каховке, несколько балконов и окон получили повреждения. Сальдо отметил, что никто из горожан не пострадал.

Также в регионе при обстреле была повреждена линия электропередачи. По словам Сальдо, без света остались 5100 абонентов Херсоноблэнерго в микрорайоне Основа в Новой Каховке и селах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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