В НАТО договорились ускорить обучение украинских военных

Командование НАТО ускорит подготовку украинских военных. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

В организации надеются, что ускоренное обучение позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) не уступать российской армии ни количественно, ни качественно на поле боя. Подготовка украинских бойцов будет проходить на территории американской военной базы в германском Висбадене, им на помощь придут около 700 инструкторов.

По данным агентства, обучение украинских военнослужащих будет проходить и на территории десятка тренировочных центров в различных странах Североатлантического альянса, при этом процесс контроля подготовки будет полностью передан Брюсселю.

Предполагается, что такой подход позволит решить сразу две задачи: появится централизованная система управления, эффективно перераспределяющая ресурсы; также это позволит защитить новую систему от его критики и любого вмешательства, в частности если в США президентские выборы выиграет Дональд Трамп.

Что касается самой подготовки солдат ВСУ, то методика не изменится. Их будут обучать штурмовой тактике, боям в городе, полевой медицине и оборонительной тактике. Также украинским бойцам предстоит пройти курсы обучения экипажей на западной бронетехнике. На подготовку потребуется от двух недель до полутора месяцев. Ускоренная подготовка коснется и пилотов на американских-самолетах истребителях F-16. Их обучение продлится полгода.

Газета Le Monde сообщала, что французские военные собираются за два года обучить 26 пилотов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16.

Часть летчиков будут готовы завершить обучение уже в сентябре 2024 года. Сейчас во Франции тренируются 10 украинских пилотов. Сначала они проходили подготовку в Великобритании, а после Франции отправятся в Румынию, где их пересадят с тренажеров на реальные F-16.

Ранее сообщалось, что на Украине в школах и вузах введут начальную военную подготовку.