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В Николаевской области Украины услышали взрывы в районе складов у железной дороги

РИА: в Николаевской области Украины в районе Шевченково зафиксировали взрывы

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Shutterstock

В Николаевской области Украины в районе Шевченково услышали взрывы. Об этом заявили РИА Новости в подполье.

По данным источника, взрыв случился в месте у железной дороги, где находятся склады.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска в ночь на среду нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова.

По словам координатора, в 3:20 мск в пригороде Львова прозвучал первый взрыв со стороны северной окраины Львова. В 3:30 мск произошел еще один очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам собеседника агентства, в здании располагались военные, а также был небольшой склад со снарядами.

17 июня российские военные ударили по Миргороду в Полтавской области, где находится авиабаза ВСУ. В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» пояснили, что в последние несколько недель российская армия наносит удары по этому объекту, который выполняет роль аэродрома подскока.

Ранее российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области.

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