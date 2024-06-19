Собак в российской армии могут начать чипировать

Служебных собак, состоящих в Вооруженных силах России, могут начать чипировать. Соответствующий приказ разработало Минобороны РФ, документ пока не принят, а его проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что чипирование будут проводить в рамках обеспечения ветеринарной безопасности. Чтобы исключить вред здоровью животных, для их маркировки будут использовать только согласованные со специалистами средства, среди которых — микрочипы, кольца, бирки и другие предметы.

28 мая председатель комиссии по экономическому развитию городской думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО, аргументируя идею тем, что во время Великой Отечественной войны 70 тысяч животных участвовали в боевых действиях на фронте. В свою очередь директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин ответил на предложение депутата, заявив, что на фронте «и так достаточно своих собак».

Ранее сообщалось, что в России служебных собак оснастят FPV-камерами.