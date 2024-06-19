Еще один дрон сбили над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Дрон уничтожили около 10:20 мск на регионом.

Еще одна попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА была сорвана около 09:00 мск.

Рано утром 19 июня на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Людей попросили спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Вечером 18 июня ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина, его с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в местную центральную районную больницу.

Позднее украинский дрон атаковал автомобиль в селе Березовка под Белгородом. Пострадали двое мирных жителей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.