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Еще один дрон сбили над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

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Shutterstock

Российская система ПВО сбила еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Дрон уничтожили около 10:20 мск на регионом.

Еще одна попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА была сорвана около 09:00 мск.

Рано утром 19 июня на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Людей попросили спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Вечером 18 июня ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина, его с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в местную центральную районную больницу.

Позднее украинский дрон атаковал автомобиль в селе Березовка под Белгородом. Пострадали двое мирных жителей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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