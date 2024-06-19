Во Львове сообщили о повреждении здания института после атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников во Львове и окрестностях было повреждено административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки беспилотников разрушили крышу, стены и перекрытие второго этажа здания на площади около 800 квадратных метров.

В ночь на 19 июня во Львове произошли взрывы. В это время воздушная тревога была объявлена в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Львова раскритиковал яркую подсветку витрин.