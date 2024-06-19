Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ предупредили о рисках из-за развития гиперзвукового оружия

Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета долетит от Москвы до Берлина за 5 минут

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

В Германии предупредили о рисках из-за развития гиперзвукового оружия, которое может долететь от Москвы до Берлина за пять минут. Об этом пишет n-tv.

Маркус Циглер из Ассоциации аэрокосмической промышленности ФРГ утверждает, что от Пекина до Берлина гиперзвуковая ракета может долететь за 20 минут. По его словам, это оружие стало переломным моментом, способным изменить будущие конфликты.

Эксперт отметил, что мир снова превращается в «деревню», можно использовать технологии для создания угроз или оказывать геополитическое влияние.

Генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал западные страны активно работать над защитой от современного гиперзвукового оружия.

Издание отмечает, что если в 2020 году еще были надежды на контроль над гиперзвуковым оружием, то в настоящее время эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана и производится в реутовском «Научно-производственном объединении машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Принята на вооружение 4 января 2023 года. Она может развивать скорость в девять Махов на дальность более 1000 километров.

Ранее Bloomberg сообщил, что первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами