В ФРГ предупредили о рисках из-за развития гиперзвукового оружия

В Германии предупредили о рисках из-за развития гиперзвукового оружия, которое может долететь от Москвы до Берлина за пять минут. Об этом пишет n-tv.

Маркус Циглер из Ассоциации аэрокосмической промышленности ФРГ утверждает, что от Пекина до Берлина гиперзвуковая ракета может долететь за 20 минут. По его словам, это оружие стало переломным моментом, способным изменить будущие конфликты.

Эксперт отметил, что мир снова превращается в «деревню», можно использовать технологии для создания угроз или оказывать геополитическое влияние.

Генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал западные страны активно работать над защитой от современного гиперзвукового оружия.

Издание отмечает, что если в 2020 году еще были надежды на контроль над гиперзвуковым оружием, то в настоящее время эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана и производится в реутовском «Научно-производственном объединении машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Принята на вооружение 4 января 2023 года. Она может развивать скорость в девять Махов на дальность более 1000 километров.

Ранее Bloomberg сообщил, что первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года.