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Украинский дрон сбили над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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РИА Новости

Российская система ПВО уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что противник использовал дрон самолетного типа.

Во вторник, 18 июня, в Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника.

До этого октокоптер ВСУ атаковал частное домовладение в поселке Теткино Глушковского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Вечером 16 июня он рассказал, что украинские военнослужащие в течение дня атаковали шесть населенных пунктов на территории Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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