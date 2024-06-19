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Украинский военный раскритиковал натовскую подготовку ВСУ

РИА: пленный признал, что тренировки ВСУ в странах НАТО оказались неэффективными

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Alina Smutko/Reuters

Взятый в плен на Запорожском направлении украинский пленный рассказал, что западные военная подготовка плохо помогает солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина объяснил, что наработки Североатлантического альянса непригодны для конфликта такой интенсивности. Конкретно его и сослуживцев обучали на военной базе в Англии, вспоминает пленный. Однако по большей части учили психологии и тактической медицине, например, как вывести сослуживца из ступора. «Стреляли только один раз на стрельбище», — отметил военный. По его мнению, в Англии их ничему дельному не научили.

А два норвежских инструктора обучали украинских бойцов штурму в траншее, добавил боец. Курс длился три недели, после чего военных отправили обратно на Украину.

До этого стало известно, что французские военные собираются за два года обучить 26 пилотов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16.

Ранее военный эксперт предложил ударить по британской базе в Европе.

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