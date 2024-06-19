Российская система ПВО сбила воздушные цели в Белгородской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как уточнил Гладков, в поселке Майский Белгородского района на территории одного частного домовладения повреждено остекление веранды. Еще в одном доме посечен фасад и выбиты окна.

«Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона.

18 июня Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

До этого ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке. Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что дрон-камикадзе нанес удар в Никитовском районе Горловки.

Ранее российские хакеры опубликовали данные более тысячи операторов беспилотников ВСУ.