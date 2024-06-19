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ВСУ обстреляли село в ЛНР

Марочко: ВСУ обстреляли подконтрольное им село Невское в ЛНР

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Andriy Andriyenko/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Град» по подконтрольному им селу Невское в Луганской народной республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные использовали по меньше мере 40 боеприпасов.

Марочко высказал мнение, что этот обстрел мог быть как «дружественным огнем» и ошибкой в расчетах артиллеристов, так и целенаправленным ударом в целях дискредитации Вооруженных сил России.

Вечером 18 июня ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина, его с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в местную центральную районную больницу.

Позднее украинский дрон атаковал автомобиль в селе Березовка под Белгородом. Пострадали двое мирных жителей.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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