Расчеты БПЛА группировки российской войск «Запад» уничтожили блиндажи с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

«На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ», — сказано в сообщении.

6 июня в Минобороны РФ сообщили, что расчеты FPV-дронов спецназа группировки российских войск «Центр» с начала боевых действий уничтожили свыше сотни единиц техники ВСУ, в том числе танки Abrams и Leopard.

До этого инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет» рассказал, что российский оператор FPV-дронов уничтожил более 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, результативность этого бойца российской армии превысила показатель знаменитого снайпера и героя Советского Союза Василия Зайцева, который ликвидировал более 240 фашистов.

Ранее украинский военный сбежал в российский плен из-за долгов в онлайн-казино.