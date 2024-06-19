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Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

МО РФ: расчеты дронов группировки «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Расчеты БПЛА группировки российской войск «Запад» уничтожили блиндажи с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

«На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ», — сказано в сообщении.

6 июня в Минобороны РФ сообщили, что расчеты FPV-дронов спецназа группировки российских войск «Центр» с начала боевых действий уничтожили свыше сотни единиц техники ВСУ, в том числе танки Abrams и Leopard.

До этого инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет» рассказал, что российский оператор FPV-дронов уничтожил более 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, результативность этого бойца российской армии превысила показатель знаменитого снайпера и героя Советского Союза Василия Зайцева, который ликвидировал более 240 фашистов.

Ранее украинский военный сбежал в российский плен из-за долгов в онлайн-казино.

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