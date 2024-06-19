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В США заявили, что Пентагон планирует сокрушить Китай роем самоуправляемых беспилотников

Intercept: США планируют сокрушить Китай роем самоуправляемых беспилотников

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Станислав Красильников/РИА Новости

Американские военные планируют нанести поражение Китаю при помощи роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. Об этом сообщает издание Intercept.

По данным журналистов, Пентагон представил программу Replicator, представляющую собой инициативу по развертыванию тысяч автономных систем в виде самопилотируемых кораблей, самолетов-роботов и роев беспилотников-камикадзе. При этом самолеты-роботы находятся на более высоком уровне, чем традиционные беспилотные летательные аппараты.

Специалисты опасаются, что массовое производство дешевых роботов и беспилотников может привести к тяжелым последствиям для гражданского населения.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России появятся новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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