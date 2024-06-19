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В Чаде произошла серия взрывов из-за пожара

В столице Чада Нджамене на складе боеприпасов произошла серия взрывов

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Shutterstock/FOTODOM

В столице Чада, городе Нджамена, раздалась серия взрывов из-за возгорания на складе боеприпасов. Об этом сообщил министр иностранных дел и пресс-секретарь правительства Абдераман Куламалла, пишет ТАСС.

«На территории Гуджи (район Нджамены) произошел пожар на военном складе боеприпасов, что привело к мощным взрывам», — написал он в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава ведомства по внешней политике призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приезжал в Чад с официальным визитом.

Дипломатические отношения между СССР и Чадом были установлены 24 ноября 1964 года. С тех пор начались официальные взаимодействия между Москвой и Нджаменой.

Поездка Лаврова по Африке началась 2 июня с посещения Гвинеи, 3 июня он прибыл в Республику Конго, 4 июня министр посетил Буркина-Фасо.

Перед этим турне Лавров сказал, что африканские государства занимают ответственную позицию по конфликту на Украине.

Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.

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