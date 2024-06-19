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Российский ЗРПК «Панцирь» успешно противодействует американским ракетам ATACMS в СВО

Комплекс «Панцирь» в зоне СВО может успешно сбивать ракеты ATACMS

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» в зоне специальной военной операции (СВО) успешно уничтожает американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

В холдинге отметили, что «Панцирь» в ходе боевых действий доказал свою способность сбивать практически все применяемые противником средства воздушного нападения. ATACMS являются сложной целью, но уже есть расчеты, на бортах боевых машин которых нанесены профили и этих ракет.

До этого сообщалось, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall и американский производитель оружия Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS, которая во многом похожа на HIMARS, но имеет более мощное шасси, благодаря чему может нести две установки.

Ранее в США объяснили, почему Украине не разрешили бить ракетами ATACMS по РФ.

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