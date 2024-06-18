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Стало известно, кто станет новым генсеком НАТО

NOS: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает голландский телеканал NOS.

Источники телеканала сообщили, что это произойдет после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис поддержит это решение. До этого Рютте поддержала Венгрия.

Официальной процедуры назначения на руководящую должность в НАТО не существует, но все 32 члена альянса должны дать согласие на это назначение. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными списками пожеланий от стран-членов НАТО в обмен на их поддержку.

18 июня сообщалось, что Словакия согласилась поддержать кандидатуру Марка Рютте на должность генсека НАТО.

Газета The Financial Times писала, что Рютте пообещал премьеру Венгрии, что если он займет пост генерального секретаря НАТО, Будапешт получит право на отказ от участия в деятельности организации за пределами его территории в поддержку Украины.

Ранее Эрдоган не подал руки Рютте.

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