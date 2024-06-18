В Брянской области трое местных жителей подорвались на мине

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что трое местных жителей зашли в приграничную зону и подорвались на мине.

По словам главы региона, инцидент произошел на территории Климовского района. Трое местных жителей проигнорировали предупреждения о минах и зашли в приграничную зону.

«Двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь», — пояснил Богомаз.

Губернатор попросил местных жителей обращать внимание на знаки и не заходить в приграничные территории.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество раненых людей после подрыва на мине в регионе увеличилось до пяти. Один мужчина обратился в больницу с признаками контузии.

10 июня в Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры.

Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Навлинским районом Брянской области.