В США рассказали о лидерстве России в области БНТС

До начала спецоперации на Украине Россия была одним из мировых лидеров в области беспилотных наземных транспортных средств (БНТС). Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на эксперта по обороне Сэмюэля Бендетта.

«Российские военные были одними из мировых лидеров в исследованиях, разработке и оценке БНТС. Они разработали несколько типов (подобных аппаратов. — «Газета.Ru») и начали их испытания, но делали это в очень ограниченном формате», — отметил Бендетт.

По его словам, у России было недостаточно времени для разработки тактики и концепции интеграции большого числа аппаратов в войска.

До этого военный корреспондент Андрей Коц сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения спецоперации захватили в качестве трофея беспилотное наземное транспортное средство THeMIS, произведенное эстонской компанией Milrem Robotics.

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