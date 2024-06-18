Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замминистра обороны заявила, что у каждого пятого бойца СВО есть ПТСР

Цивилева: у каждого пятого бойца СВО есть посттравматическое расстройство

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева в интервью «Известиям» заявила, что каждый пятый боец СВО страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

«Такой диагноз (ПТСР. — «Газета.Ru») требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке», — пояснила Цивилева.

Она добавила, что психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны спецоперации.

Накануне президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ.

До этого исследователи из МГППУ установили, что такие признаки социально-психологической дезадаптации и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), как страх, тревога и депрессия чаще встречаются у девочек-подростков, переживших военные действия, нежели у мальчиков.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами