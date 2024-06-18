Замминистра обороны заявила, что у каждого пятого бойца СВО есть ПТСР

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева в интервью «Известиям» заявила, что каждый пятый боец СВО страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

«Такой диагноз (ПТСР. — «Газета.Ru») требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке», — пояснила Цивилева.

Она добавила, что психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны спецоперации.

Накануне президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ.

До этого исследователи из МГППУ установили, что такие признаки социально-психологической дезадаптации и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), как страх, тревога и депрессия чаще встречаются у девочек-подростков, переживших военные действия, нежели у мальчиков.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.