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На Украине в школах и вузах введут начальную военную подготовку

Зеленский подписал проект о введении в школах и вузах общевойсковой подготовки

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Pixabay

Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки в школах и вузах. Данные об утвержденном законе появились на сайте Верховной рады.

В документе указано, что в стране намерены совершенствовать систему общевойсковой подготовки, которую изучают в школах и вузах на предмете «Защита Украины». Одной из целей такого обучения стала подготовка граждан к национальному сопротивлению, указано в пояснительной записке к документу.

Верховная рада приняла закон 22 мая. Уточняется, что начальную общевойсковую подготовку планируют ввести вместо допризывной подготовки. При этом программу по предмету «Защита Украины» разработает орган исполнительной власти по согласованию с минобороны страны.

6 июня депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) имеют право применять силу, если граждане отказываются выполнять их требования в рамках мобилизации населения.

Он также заявил, что Украина в настоящее время нуждается в мобилизации от 100 до 110 тыс. человек. При этом Горбенко выразил уверенность, что до конца 2024 года на службу в армию удастся призвать до 120 тыс. граждан.

Ранее украинский офицер оценил ход мобилизации заключенных в ВСУ.

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