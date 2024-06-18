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Военный эксперт предупредил об опасных объемах оружия у украинцев

Дандыкин заявил об опасном количестве оружия на руках простых украинцев

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Пресс-служба ВУ МВД России в Запорожской области

На тех территориях, где проходили боевые действия в рамках украинского конфликта, осталось очень много тайников с оружием, которым могут завладеть гражданские лица. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Росгвардия регулярно находит тайники в новых регионах, их осталось еще много. Это оружие, как утверждает Дандыкин, накопилось на Украине с тех пор, когда захватывали власть, разоружали милицию. Речь о десятках тысяч пистолетах и ружьях.

Эксперт отметил, что последствия такого свободного оборота оружия среди мирного населения могут быть плачевными, вплоть до роста террористических угроз.

Дандыкин подчеркнул, что оружие всегда приводит к криминалу или терроризму, поэтому к проблему нужно отнестись крайне серьезно.

В конце мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили во взятой под контроль Авдеевке схрон Вооруженных сил Украины с иностранным оружием.

Ранее в ДНР росгвардейцы обнаружили схрон с оружием ВСУ.

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Операция на Украине
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