На тех территориях, где проходили боевые действия в рамках украинского конфликта, осталось очень много тайников с оружием, которым могут завладеть гражданские лица. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Росгвардия регулярно находит тайники в новых регионах, их осталось еще много. Это оружие, как утверждает Дандыкин, накопилось на Украине с тех пор, когда захватывали власть, разоружали милицию. Речь о десятках тысяч пистолетах и ружьях.

Эксперт отметил, что последствия такого свободного оборота оружия среди мирного населения могут быть плачевными, вплоть до роста террористических угроз.

Дандыкин подчеркнул, что оружие всегда приводит к криминалу или терроризму, поэтому к проблему нужно отнестись крайне серьезно.

В конце мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили во взятой под контроль Авдеевке схрон Вооруженных сил Украины с иностранным оружием.

Ранее в ДНР росгвардейцы обнаружили схрон с оружием ВСУ.