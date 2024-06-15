Турция анонсировала начало работы противоминной группы в Черном море

Противоминная военно-морская группа Турции, Румынии и Болгарии начнет работать в Черном море в июле. Об этом сообщил глава турецкого минобороны Яшар Гюлер, передает телеканал TRT Haber.

«Рабочая группа по противоминным мерам в Черном море, которую мы создали вместе с Болгарией и Румынией, начнет активную деятельность в следующем месяце», — сказал министр.

В январе 2024 года минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В турецком военном ведомстве отмечали, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

До этого экс-заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявлял, что в Черном море на долгое время сохранятся угрозы для судоходства из-за украинских мин.

Ранее на побережье Черного моря в Батуми взорвалась морская мина.