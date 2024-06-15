Российские военные группировки войск «Запад» смогли занять более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли на том направлении до 495 военнослужащих.

До этого сообщалось, что российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники. По данным его источников, пункт дислокации нашли после полученных данных агентов и проверки аэроразведкой в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района. После этого авиация ВС РФ нанесла по месту огневое поражение. В результате авиационного удара уничтожены не только украинские военные, но и иностранцы, подчеркнул Марочко.

Также военнопленный из рядов украинской армии Юрий Водян рассказал, что в Вооруженных силах Украины штурмовиками служат наемники-американцы и поляки. Солдат отметил, что иностранные наемники имеют заработную плату как минимум вдвое выше, чем у украинских военных. Из других преимуществ — возможность разорвать контракт с ВСУ в любой момент и уехать домой.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.