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Румыния согласилась обучить украинцев пилотированию F-16 за свой счет

Profit: Румыния возьмет на себя расходы по обучению украинцев пилотированию F-16

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Румыния возьмет на себя расходы по обучению украинцев пилотированию американскими самолетами-истребителями F-16. Об этом сообщает портал Profit.ro.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечаются, что Румыния в том числе берет на себя расходы на проживание, питание, транспортировку украинских военнослужащих, топливо, потребляемое в процессе обучения, предоставление специального оборудования и другие сопутствующие товары и услуги.

В документе румынского Министерства обороны не приводится смета расходов на обучение, а прописано лишь, что не потребуются дополнительные средства, помимо тех, которые уже утверждены в бюджете ведомства.

Издание Politico сообщало, что украинские военные, возможно, уже этим летом получат более 60 истребителей F-16 американского производства. Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 самолетов.

Согласно данным издания администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву, что ей не хватает мест в программе подготовки летчиков в Аризоне. В результате Соединенные Штаты оказались не готовы обучать более 12 пилотов-стажеров одновременно, по словам трех источников издания.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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