Танкисты из группировки российских войск «Центр» в настоящее время совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в зоне спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Представители ведомства рассказали, что в тренировках принимают участие экипажи танков Т-90М «Прорыв». Данные машины представляют собой продвинутую версию танков Т-90 «Владимир» — самых продаваемых образцов этого вида техники 2000-х годов в мире.

«Экипажи <...> совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что солдаты на танках выполняют упражнения по маневрированию, а также преодолению крутых спусков и подъемов. Кроме того, перед военнослужащими была поставлена задача отработать применение штатного вооружения машин при стрельбе с закрытых огневых позиций и прямой наводкой.

7 июня российский офицер с позывным «Белый» заявил, что применяемые Вооруженными силами РФ танки Т-80 успешно уничтожают западную бронетехнику на Украине. Мужчина обратил внимание на надежность этого танка, в том числе способного ликвидировать американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Ранее российский танк уничтожил группу украинских солдат в Харьковской области, несмотря на атаки четырех FPV-дронов.