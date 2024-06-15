ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что первые 20 ударов пришлись на дневное время, другие 20 — на ночь. Удары украинских войск были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области: Алешке, Солонцам, Каховке, Новой Каховке, Днепрянам, Любимовке, Таврийску, Корсунке, Кардашинке.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл цель наступления российских военных под Харьковом.