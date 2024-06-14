В украинских Сумах произошла диверсия на железной дороге

Очередная диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Очередной поджог релейного шкафа на железной дороге произошел в городе Сумы», — говорится в сообщении.

Сгоревший релейный шкаф обнаружили между станциями Сумы и Торопиловка, уточнило издание. Возбуждено уголовное дело.

До этого Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с февраля 2022 года на территории Центрального федерального округа (ЦФО) предотвратили 134 террористических акта и диверсии.

Отмечается, что в ЦФО с начала специальной военной операции на Украине пресекли деятельность 32 ячеек международных террористических организаций.

Незадолго до этого второй Западный окружной военный суд приговорил граждан Кирилла Горькова и Евгения Заичкина к лишению свободы в колонии за организацию диверсий. Они принуждали к диверсиям школьников.

Ранее неизвестный совершил диверсию на калужской железной дороге.