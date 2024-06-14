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На территории Воронежской области объявлена авиационная опасность

Губернатор Воронежской области Гусев объявил авиационную опасность в регионе

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая). Находящимся на улице он посоветовал зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

14 июня украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Белгородской области. Попытка Киева совершить атаку по российским объектам с помощью беспилотника была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 10:50 мск.

До этого авиационную опасность в Воронежской области объявляли днем 13 июня.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее бойцы СВО записали видеообращение с просьбой о помощи.

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