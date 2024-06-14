Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей оружия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Мы очень проактивны в передаче Киеву оружия, но мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение», — считает он.

13 июня руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием.

Днем ранее конгрессвумен, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что решение президента США Джо Байдена разрешить Украине бить по территории России американским оружием может привести к мировой войне.

До этого бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что решение Соединенных Штатов разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России приближает мир к катастрофе и дает Киеву шанс развязать ядерную войну.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима».