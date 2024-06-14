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ВС России нанесли удары по аэродромам в двух регионах Украины

ВС России нанесли удары по аэродромам в Николаевской и Днепропетровской областях

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РИА «Новости»

Тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях Украины поражены в результате российских ударов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«По итогам ракетных и БПЛА-ударов все тыловые аэродромы, используемые воздушными силами Украины, повреждены. В ближайшее время использовать их не получится», — сказал собеседник агентства.

Собеседник уточнил, что удары были нанесены по аэродрому Кульбакино под Николаевым и аэродрому Долгинцево в Кривом Роге.

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, имеющими универсальные модули планирования и коррекции (УМПК).

Позже российские войска нанесли удар по командному центру Главного управления разведки Украины.

Ранее подполье сообщило об ударе по Николаеву.

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