ВСУ обстреляли белгородский поселок Томаровка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия», — написал он.

По словам Гладкова, мужчину с осколочным ранением грудной клетки доставляют в областную клиническую больницу. Отмечается, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, повреждены 10 автомобилей. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя. Днем 13 июня Гладков сообщал, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.