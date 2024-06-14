Стало известно, почему Запад не хочет обучать слишком много пилотов Украины

Страны Запада не хотят обучать слишком большое количество украинских пилотов до того, как Киев получит достаточное количество западных истребителей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

«Если пилоты не получают достаточного количества летных часов, они начинают утрачивать навыки», — пишет издание.

Отмечается, что страны Запада работают над тем, чтобы привести в соответствие количество пилотов и обслуживающего персонала, заканчивающих обучение, с числом самолетов, поставляемых Украине.

До этого издание Defense News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что качество подготовки украинских летчиков для управления истребителями F-16 оставляет желать лучшего. В частности, высокопоставленный источник в министерстве обороны США назвал систему обучения украинских летчиков «достаточно скудной». Тем не менее он не стал уточнять, в чем именно состоит проблема.

Ранее Зеленский назвал обязанностью США отправку в зону конфликта эскадрилий истребителей.