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Украинские войска усилили давление на систему ПВО в ДНР

Кимаковский: ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за поставок F-16

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Andriy Andriyenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили охоту на системы противовоздушной обороны в Донецкой народной республике из-за анонсированных Западом поставок самолетов-истребителей F-16. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, в последнее время на линии фронта в ДНР в несколько раз возросло количество разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Активно охотятся на наши системы ПВО, пытаются подготовить себе почву перед поставками F-16», — заявил Кимаковский.

Он добавил, что в российских подразделениях были заранее готовы к таким действиям украинских войск, их активность успешно пресекается.

Накануне координатор по межпарламентским связям депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сообщил, что город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) уже удалось освободить на 70%.

Кроме того, на этой неделе ВСУ атаковали репортеров НТВ в Горловке в ДНР.

Ранее стало известно, что помимо сотрудников телеканала НТВ в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения.

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