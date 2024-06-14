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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — написал он.

Гладков призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

До этого он сообщил, что на окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, пострадавших нет. Гладков добавил, что пока известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля.

Поздно вечером 13 июня губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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