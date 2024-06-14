На Украине назвали препятствие для взлета истребителей F-16

Истребители F-16 не смогут подниматься в воздух, так как Вооруженные силы России наносят по ним удары. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По его словам, эти самолеты являются «высококачественными», но при этом «они очень капризные». Для их использования должна быть «идеально чистая» взлетно-посадочная полоса, отметил эксперт.

«Если посмотрите на F-16, у него под брюхом воздухозаборник, <…> поэтому должно быть чисто», — сказал он.

Экс-сотрудник СБУ обратил внимание, что советские самолеты, в отличие от американских F-16, неприхотливы, поскольку воздухозаборник на них установлен сверху.

Стариков также заявил, что российские войска разрушают украинские авиабазы, а выравнивать и реконструировать их очень сложно.

До этого начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны.

Ранее были названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16.