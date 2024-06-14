Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали препятствие для взлета истребителей F-16

Экс-полковник СБУ Стариков: удары РФ по авиабазам Украины помешают взлететь F-16

close
100%
Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Истребители F-16 не смогут подниматься в воздух, так как Вооруженные силы России наносят по ним удары. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По его словам, эти самолеты являются «высококачественными», но при этом «они очень капризные». Для их использования должна быть «идеально чистая» взлетно-посадочная полоса, отметил эксперт.

«Если посмотрите на F-16, у него под брюхом воздухозаборник, <…> поэтому должно быть чисто», — сказал он.

Экс-сотрудник СБУ обратил внимание, что советские самолеты, в отличие от американских F-16, неприхотливы, поскольку воздухозаборник на них установлен сверху.

Стариков также заявил, что российские войска разрушают украинские авиабазы, а выравнивать и реконструировать их очень сложно.

До этого начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны.

Ранее были названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами