Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами расширит предоставление Киеву разведданных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Стороны договорились о содействии надлежащему обмену разведданными и продвижении углубленного сотрудничества между разведывательными службами», — сообщили представители Белого дома.

Одновременно уточняется, что Вашингтон будет способствовать наращиванию возможностей собственно украинской разведки.

До этого глава Белого дома Джо Байден на совместном с Владимиром Зеленским брифинге по итогам двусторонней встречи заявил, что американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку американских солдат в зону боевых действий на Украину.

Ни одного из подобных заключенных Зеленским соглашений об обороне с другими странами, в том числе Британией, Францией и Германией, также не подразумевает прямой военной помощи от этих стран Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.