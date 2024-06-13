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В Белом доме поделились содержанием соглашения между США и Украиной

Белый дом: соглашение между Украиной и США расширит предоставление разведданных

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами расширит предоставление Киеву разведданных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Стороны договорились о содействии надлежащему обмену разведданными и продвижении углубленного сотрудничества между разведывательными службами», — сообщили представители Белого дома.

Одновременно уточняется, что Вашингтон будет способствовать наращиванию возможностей собственно украинской разведки.

До этого глава Белого дома Джо Байден на совместном с Владимиром Зеленским брифинге по итогам двусторонней встречи заявил, что американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку американских солдат в зону боевых действий на Украину.

Ни одного из подобных заключенных Зеленским соглашений об обороне с другими странами, в том числе Британией, Францией и Германией, также не подразумевает прямой военной помощи от этих стран Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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