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Российские военные «затрофеили» эстонский боевой робот-беспилотник THeMIS

Военкор Коц: ВС РФ захватили в качестве трофея эстонский наземный дрон THeMIS

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Milrem Robotics/Wikimedia Commons

Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения спецоперации захватили в качестве трофея беспилотное наземное транспортное средство THeMIS, произведенное эстонской компанией Milrem Robotics. Об этом доложил военный корреспондент Андрей Коц, чьи слова передает РИА Новости.

Согласно информации агентства, украинские войска в 2022 году получили несколько боевых машин семейства THeMIS. Уточняется, что данный «трофей» используется как транспортная платформа для обеспечения поддержки войск. Беспилотник может работать до 15 часов без подзарядки и позволяет перевозить вплоть до 1,2 тонны груза на передовую. Более того, машина способна нести различное оружие, в том числе пулеметы, автоматические гранатометы и пушки. Является полноценным дистанционным боевым модулем с прочной бронью и высокой скоростью.

В марте Российская армия уничтожила эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опубликована видеозапись поражения зарубежной машины.

Ранее сообщалось, что российские военные могут получить миллионы рублей за важный трофей из зоны СВО.

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Операция на Украине
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